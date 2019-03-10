Випуск новин за 19:00: Перемога Підручного. Роль жінки у світовій економіці

У випуску новин за 10 березня станом на 19:00 – український біатлоніст Дмитро Підручний виграв золото Чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Він допустив лише два промахи на чотирьох вогневих рубежах й продемонстрував чудову швидкість. Журналісти 24 каналу досліджували, чи достатньо захищеними є жінки у світі та в Україні та яку роль вони відіграють у світовій економіці.

Також у випуску: Творче "ноу-хау" на Черкащині: жителька Чигирина перетворила власну квартиру на простір діяльності активних людей. На 11-річну дівчинку у Вінниці впало дерево, дитина загинула. Приблизно 150 тисяч осіб у Польщі залишилися без електрики внаслідок руйнівного буревію. Тисячі людей у Запоріжжі відсвяткували козацьку масницю або ж свято Колодія.