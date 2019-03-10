Випуск новин за 19:00: Перемога Підручного. Роль жінки у світовій економіці
У випуску новин за 10 березня станом на 19:00 – український біатлоніст Дмитро Підручний виграв золото Чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Він допустив лише два промахи на чотирьох вогневих рубежах й продемонстрував чудову швидкість. Журналісти 24 каналу досліджували, чи достатньо захищеними є жінки у світі та в Україні та яку роль вони відіграють у світовій економіці.
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Джерело: 24 канал
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