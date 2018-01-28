Випуск новин за 19:00: перемога українських спортсменів. Зустріч українців з Папою Римським

У випуску новин за 28 січня станом на 19:00 – Збірна України з біатлону виграла золото у змішаній естафеті на Чемпіонаті Європи. Папа Римський Франциск молиться українською. Про це він заявив на зустрічі з українськими вірянами в соборі Святої Софії в Римі.

Також у випуску: На Сумщині під час полювання застрелили чиновника. У Росії дві з половиною сотні людей затримали за участь у акціях протесту. Двох киян арештували за спробу підпалу монастиря УПЦ МП.