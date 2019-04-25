21:21
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 19:00: Переїзд Зеленського з АП. РФ видаватиме паспорти жителям Донеччини

      Випуск новин 116 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 квітня станом на 19:00 – у команді майбутнього президента України Володимира Зеленського вважають, що перенесення Адміністрації Президента з Банкової не створить проблем. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про спрощення видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій.

      Також у випуску:

      Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови, як державної.

      blog_ava
      Як пофарбувати великодні писанки оригінально: яскраві та прості ідеї у фото
      сьогодні
      10712
      Теги: Володимир Путін Війна на Донбасі Володимир Зеленський Випуск новин Новини Києва Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      сьогодні , 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      Світлана Попова 637
      Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      сьогодні , 20:00 Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      732
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сьогодні , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 834
      Закон про мову: що змінилося?
      сьогодні , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      сьогодні , 19:01 Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      Яніна Ткачук 2569
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук