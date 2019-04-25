Випуск новин за 19:00: Переїзд Зеленського з АП. РФ видаватиме паспорти жителям Донеччини
У випуску новин за 25 квітня станом на 19:00 – у команді майбутнього президента України Володимира Зеленського вважають, що перенесення Адміністрації Президента з Банкової не створить проблем. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про спрощення видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій.
Також у випуску:
Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови, як державної.
Джерело: 24 канал
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