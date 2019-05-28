Випуск новин за 19:00: Підкуп виборців у Чернігові. Соцмережі про візит Зеленського на фронт
У випуску новин за 28 травня станом на 19:00 – напередодні парламентських виборів кандидати у депутати на мажоритарних округах замінили традиційне гречкосійство. Відтепер виборців підкупають квитками в аквапарк чи безкоштовним Wi-Fi. Днями відбувся перший візит Зеленського як президента України на передову. Тим часом користувачі соцмереж вже встигли висміяти зовнішній вигляд глави держави.
Також у випуску:
Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.
Джерело: 24 канал
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