Випуск новин за 19:00: Підпал ОДА на Харківщині. Провокативні плакати в столиці
У випуску новин за 30 січня станом на 19:00 – мешканець Харківщини добивається ремонту дороги до рідного села. Коли на його старання ніхто не відреагував, той пішов на радикальний крок: підпалив двері обласної адміністрації. Тепер він сидить у СІЗО. Провокативними бордами у Києві зацікавилася Муніципальна варта та поліція. Адже українці не на жарт обурилися проросійськими гаслами.
Також у випуску:
У прокат вийшла українська неполіткоректна комедія про війну "Наші котики", серед продюсерів – Уляна Супрун.
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