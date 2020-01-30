Випуск новин за 19:00: Підпал ОДА на Харківщині. Провокативні плакати в столиці

У випуску новин за 30 січня станом на 19:00 – мешканець Харківщини добивається ремонту дороги до рідного села. Коли на його старання ніхто не відреагував, той пішов на радикальний крок: підпалив двері обласної адміністрації. Тепер він сидить у СІЗО. Провокативними бордами у Києві зацікавилася Муніципальна варта та поліція. Адже українці не на жарт обурилися проросійськими гаслами.

Також у випуску: У прокат вийшла українська неполіткоректна комедія про війну "Наші котики", серед продюсерів – Уляна Супрун.