Випуск новин за 19:00: Підпал Спілки угорців. Міністерство ветеранів

У випуску новин за 4 березня станом на 19:00 – поліція затримала підозрюваних у підпалі Спілки угорців в Ужгороді. Ветерани, які вимагали створити для них профільне міністерство, таки домоглися свого. 241 депутат проголосував "за" і доручив Кабміну його створити.

Також у випуску: Сьогодні на Україну йде нова хвиля похолодання. У Кривому Розі під вагою снігу обвалився дах у цеху, загинула людина. У Польщі вшанували пам'ять вбитих у Павлокомі українців.