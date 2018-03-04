Випуск новин за 19:00: Підпал Спілки угорців. Міністерство ветеранів
Випуск новин 19:41, 4 березня 151 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 березня станом на 19:00 – поліція затримала підозрюваних у підпалі Спілки угорців в Ужгороді. Ветерани, які вимагали створити для них профільне міністерство, таки домоглися свого. 241 депутат проголосував "за" і доручив Кабміну його створити.
Також у випуску:
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У Кривому Розі під вагою снігу обвалився дах у цеху, загинула людина.
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Джерело: 24 Канал
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