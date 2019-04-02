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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Випуск новин за 19:00: Підрахунок голосів у ЦВК. Флешмоб у соцмережах щодо виборів

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – участь у голосуванні взяли понад 18 мільйонів виборців. Після підрахунку 99,68% бюлетенів лідирує Володимир Зеленський з 30,22%, другим йде чинний президент Петро Порошенко – 15,95%. #Дебати_челендж – флешмоб під такою назвою вже поширюється соціальними мережами. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру виборів.

      Також у випуску:

      Програми двох кандидатів: 24 канал порівняв обіцянки Зеленського і Порошенка.

      Українці очікують на дебати двох кандидатів у президенти.

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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