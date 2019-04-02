Випуск новин за 19:00: Підрахунок голосів у ЦВК. Флешмоб у соцмережах щодо виборів

У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – участь у голосуванні взяли понад 18 мільйонів виборців. Після підрахунку 99,68% бюлетенів лідирує Володимир Зеленський з 30,22%, другим йде чинний президент Петро Порошенко – 15,95%. #Дебати_челендж – флешмоб під такою назвою вже поширюється соціальними мережами. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру виборів.

Також у випуску: Програми двох кандидатів: 24 канал порівняв обіцянки Зеленського і Порошенка. Українці очікують на дебати двох кандидатів у президенти.

Джерело: 24 Канал