Випуск новин за 19:00: Підсумки зустрічі Зеленського з керівниками фракцій. День Львова
У випуску новин за 4 травня станом на 19:00 – новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками парламентського процесу в Україні. Основною темою зустрічі була дата інавгурації. Львів святкує 763-річчя з дня заснування. Столиця Галичини перетворилася на справжню ретро-казку – центром міста пройшла традиційна велика театралізована хода
Також у випуску:
Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Він очолював орган з 2014 року.
У південних регіонах Бельгії випав сніг.
Учасники Маршу за науку у шапках з фольги і білих халатах пройшлися центром Києва, аби нагадати країні про значення й досягнення науки та людей.
Джерело: 24 канал
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