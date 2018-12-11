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      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      Випуск новин за 19:00: Підтвердження СБУ щодо сім'ї Семочка. Перемога "жовтих жилетів" у Франції

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 19:00 – СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт. Після масштабних протестів "жовтих жилетів" у Франції президент Макрон погодився виконати усі їхні вимоги.

      Також у випуску:

      Фігуранта кримінального провадження скандального Романа Насірова суд поновив на посаді керівника ДФС. 

      Чи подібні протести "жовтих жилетів" до українського Євромайдану.

      На Україну насувається циклон із сильним снігопадом.

      Теги: Протести у Франції Випуск новин Сергій Семочко
      Джерело: 24 канал
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