Випуск новин за 19:00: Підтвердження СБУ щодо сім'ї Семочка. Перемога "жовтих жилетів" у Франції
У випуску новин за 11 грудня станом на 19:00 – СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт. Після масштабних протестів "жовтих жилетів" у Франції президент Макрон погодився виконати усі їхні вимоги.
Також у випуску:
Фігуранта кримінального провадження скандального Романа Насірова суд поновив на посаді керівника ДФС.
Чи подібні протести "жовтих жилетів" до українського Євромайдану.
На Україну насувається циклон із сильним снігопадом.
Джерело: 24 канал
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