Випуск новин за 19:00: Підводні камені закону про зняття недоторканності. Закон про мову

У випуску новин 11 грудня станом на 19:00 – З першого січня народні депутати залишаться без імунітету. Це означає, що правоохоронні органи мали б отримати всі можливості безперешкодно прослуховувати нардепа, заарештовувати та притягати його до кримінальної відповідальності. Та парламент вирішив інакше. Мовний закон України знову в центрі уваги.

Також у випуску: Найбільшу зарплату серед міністрів за листопад отримав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За роботу йому заплатили понад 97 тисяч гривень.