Випуск новин за 19:00: Підводні камені закону про зняття недоторканності. Закон про мову
У випуску новин 11 грудня станом на 19:00 – З першого січня народні депутати залишаться без імунітету. Це означає, що правоохоронні органи мали б отримати всі можливості безперешкодно прослуховувати нардепа, заарештовувати та притягати його до кримінальної відповідальності. Та парламент вирішив інакше. Мовний закон України знову в центрі уваги.
Також у випуску:
Найбільшу зарплату серед міністрів за листопад отримав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За роботу йому заплатили понад 97 тисяч гривень.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі