Випуск новин за 19:00: Пікет під маєтком Порошенка. Наслідки негоди

У випуску новин за 4 лютого станом на 19:00 – у гості до Президента в його маєток у Козині під Києвом навідалися з пікетом активісти. Україну засипає снігом і у Карпатах через це утворились кілометрові затори.

Також у випуску: А от закон, який умовно називають "про реінтеграцію Донбасу" і досі чекає на підпис президента. Польща готова обговорити скандальний закон про Інститут національної пам'яті зі США та Ізраїлем. Їй всього лише сім років, і півтора з них вона щодня бореться за життя.