Випуск новин за 19:00: Пікет під маєтком Порошенка. Наслідки негоди
Випуск новин 19:50, сьогодні 129 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 лютого станом на 19:00 – у гості до Президента в його маєток у Козині під Києвом навідалися з пікетом активісти. Україну засипає снігом і у Карпатах через це утворились кілометрові затори.
Також у випуску:
А от закон, який умовно називають "про реінтеграцію Донбасу" і досі чекає на підпис президента.
Польща готова обговорити скандальний закон про Інститут національної пам'яті зі США та Ізраїлем.
Їй всього лише сім років, і півтора з них вона щодня бореться за життя.
Джерело: 24 Канал
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