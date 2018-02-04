21:52
4 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, 3 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Випуск новин за 19:00: Пікет під маєтком Порошенка. Наслідки негоди

Випуск новин 19:50, сьогодні 129 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 лютого станом на 19:00 – у гості до Президента в його маєток у Козині під Києвом навідалися з пікетом активісти. Україну засипає снігом і у Карпатах через це утворились кілометрові затори.

Також у випуску:

А от закон, який умовно називають "про реінтеграцію Донбасу" і досі чекає на підпис президента.

Польща готова обговорити скандальний закон про Інститут національної пам'яті зі США та Ізраїлем.

Їй всього лише сім років, і півтора з них вона щодня бореться за життя.

Теги: Випуск новин Міхеїл Саакашвілі протести АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Медики госпіталізували Борислава Березу: відомі причини
 27 листопада 2017 , 15:42
Бережись харасменту: сексуальні домагання в Україні
 18 жовтня 2017 , 20:05
Стопами Повалій: ще одна українська зірка похвалилася різдвяним шоу на російському ТБ
 9 січня , 17:13
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук