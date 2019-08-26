Випуск новин за 19:00: Питання України на G7. Погрози активісту в Харкові

У випуску новин за 26 серпня станом на 19:00 – у Франції завершується саміт "Великої сімки", на якому президент США наполегливо переконував колег повернути Росію. А от голова Євроради Дональд Туск запропонував наступного року запросити президента України. Правозахисник Роман Лихачов з міста Чугуїв, що на Харківщині, заявив про погрози на свою адресу.

Також у випуску: Перемир'я лише на папері. Бойовики нехтують домовленостями, гатять з гранатометів та кулеметів. А останнім часом активізувалися ще й снайпери. Спецоперація з порятунку відбулася у Львові. Зоозахисники викупили у зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті.

Джерело: 24 канал