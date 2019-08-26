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      Випуск новин за 19:00: Питання України на G7. Погрози активісту в Харкові

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 серпня станом на 19:00 – у Франції завершується саміт "Великої сімки", на якому президент США наполегливо переконував колег повернути Росію. А от голова Євроради Дональд Туск запропонував наступного року запросити президента України. Правозахисник Роман Лихачов з міста Чугуїв, що на Харківщині, заявив про погрози на свою адресу.

      Також у випуску:

      Перемир'я лише на папері. Бойовики нехтують домовленостями, гатять з гранатометів та кулеметів. А останнім часом активізувалися ще й снайпери.

      Спецоперація з порятунку відбулася у Львові. Зоозахисники викупили у зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті.

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      Теги: Випуск новин Саміт G7 Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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