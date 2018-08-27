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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 19:00: Платні доноси в РФ. Псевдоремонт доріг

Випуск новин 39 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 серпня станом на 19:00 – писати доносих в Росії стало вигідним, адже тепер за таке офіційно платять гроші – Міністерство Внутрішніх Справ Російської Федерації оприлюднило наказ, за яким інформатор отримує до трьох мільйонів рублів. З водіїв регулярно стягують гроші на ремонти доріг, але вони як були погані, такими і залишилися.

Також у випуску:

Від 27 серпня запрацювали носі санкції США проти Росії.

Світ прощається з Джоном Маккейном, який був великим другом Україні.

У Кишеневі поліція розігнала молдовський "майдан".

Теги: Новини Росії Випуск новин Дороги Законодавство
Джерело: 24 канал
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