Випуск новин за 19:00: Платні доноси в РФ. Псевдоремонт доріг

У випуску новин за 27 серпня станом на 19:00 – писати доносих в Росії стало вигідним, адже тепер за таке офіційно платять гроші – Міністерство Внутрішніх Справ Російської Федерації оприлюднило наказ, за яким інформатор отримує до трьох мільйонів рублів. З водіїв регулярно стягують гроші на ремонти доріг, але вони як були погані, такими і залишилися.

Також у випуску: Від 27 серпня запрацювали носі санкції США проти Росії. Світ прощається з Джоном Маккейном, який був великим другом Україні. У Кишеневі поліція розігнала молдовський "майдан".