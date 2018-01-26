Випуск новин за 19:00: Подробиці аварії у Кременчуці. Виступ Порошенка в Давосі

У випуску новин за 26 січня станом на 19:00 – за словами поліції, всі пілоти досвідчені фахівці. Основна версія авіакатастрофи у Кременчуці – порушення правил техніки безпеки. Порошенко у Давосі обіцяв і приписував собі боротьбу із корупцією, а на критичні запитання уникав відповіді.

Також у випуску: Зарплату підняли – росте й інфляція. Овочі подорожчали майже вдвічі. Чи будуть стримувати ціни? За останні 7 років у Кременчуці було 4 аварії гелікоптерів. Ворожі снайпери кожного дня обстрілюють захисників Зайцевого.