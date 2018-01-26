Випуск новин за 19:00: Подробиці аварії у Кременчуці. Виступ Порошенка в Давосі
Випуск новин 20:06, сьогодні 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 січня станом на 19:00 – за словами поліції, всі пілоти досвідчені фахівці. Основна версія авіакатастрофи у Кременчуці – порушення правил техніки безпеки. Порошенко у Давосі обіцяв і приписував собі боротьбу із корупцією, а на критичні запитання уникав відповіді.
Також у випуску:
Зарплату підняли – росте й інфляція. Овочі подорожчали майже вдвічі. Чи будуть стримувати ціни?
За останні 7 років у Кременчуці було 4 аварії гелікоптерів.
Ворожі снайпери кожного дня обстрілюють захисників Зайцевого.
Джерело: 24 Канал
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