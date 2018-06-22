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Випуск новин за 19:00: Погром відділення Ощадбанку в Києві. Неофіційна сторінка Порошенка

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 червня станом на 19:00 – бите скло, кіптява на стелі, спалені документи – так після погрому виглядає одне з відділень Ощадбанку у Києві. Туди закинули коктейль Молотова, очевидці кажуть, що нападників було двоє. Журналісти знайшли нібито персональну сторінку Петра Порошенка у Facebook, зареєстрований він там під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.

Також у випуску:

Очільником військово-цивільної адміністрації президент таки призначив уродженця Ростова-на-Дону Олександра Куця.

У Києві згоріли кіоски на станції метро "Осокорки".

Гройсман вирішив перевірити нарахування премій керівникам "Нафтогазу".

Теги: Новини Києва Випуск новин Петро Порошенко Соцмережі Ощадбанк Банки
Джерело: 24 канал
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