Випуск новин за 19:00: Погром відділення Ощадбанку в Києві. Неофіційна сторінка Порошенка

Випуск новин за 19:00: Погром відділення Ощадбанку в Києві. Неофіційна сторінка ПорошенкаВипуск новин 44 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 червня станом на 19:00 – бите скло, кіптява на стелі, спалені документи – так після погрому виглядає одне з відділень Ощадбанку у Києві. Туди закинули коктейль Молотова, очевидці кажуть, що нападників було двоє. Журналісти знайшли нібито персональну сторінку Петра Порошенка у Facebook, зареєстрований він там під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.
Також у випуску:
Очільником військово-цивільної адміністрації президент таки призначив уродженця Ростова-на-Дону Олександра Куця.
У Києві згоріли кіоски на станції метро "Осокорки".
Гройсман вирішив перевірити нарахування премій керівникам "Нафтогазу".
Джерело: 24 канал
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