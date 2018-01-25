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ДАВОС ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Випуск новин за 19:00: Порошенку загрожує чималий штраф. Наслідки негоди на Херсонщині

Випуск новин 19:57, сьогодні 24 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 січня станом на 19:00 – офшорні компанії Петра Порошенка можуть оштрафувати на 100 тисяч євро у Німеччині. На Херсонщині борються із негодою: через ожеледь автоцистерна з олією перегородила греблю Каховської ГЕС.

Також у випуску:

На околицях Сум уже 9 років існує звалище пестицидів.

У Кропивницькому попрощалися з двома українцями, які стали жертвами теракту в Афганістані.

В прокат вийде історичний фільм "Крути-1918".

Жителі окупованих територій, які не мають статусу переселенців, опинилися поза законом.

Теги: Випуск новин Офшори Порошенка Штрафи Негода в Україні Новини Херсона Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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