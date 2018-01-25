Випуск новин за 19:00: Порошенку загрожує чималий штраф. Наслідки негоди на Херсонщині
Випуск новин 19:57, сьогодні 24 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 січня станом на 19:00 – офшорні компанії Петра Порошенка можуть оштрафувати на 100 тисяч євро у Німеччині. На Херсонщині борються із негодою: через ожеледь автоцистерна з олією перегородила греблю Каховської ГЕС.
Також у випуску:
На околицях Сум уже 9 років існує звалище пестицидів.
У Кропивницькому попрощалися з двома українцями, які стали жертвами теракту в Афганістані.
В прокат вийде історичний фільм "Крути-1918".
Жителі окупованих територій, які не мають статусу переселенців, опинилися поза законом.
Джерело: 24 Канал
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