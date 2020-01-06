Випуск новин за 19:00: Постраждалі українці в ДТП у Словаччині. Штормове попередження у Карпатах

У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – у Словаччині сталася масштабне ДТП. Десятеро осіб дістали ушкодження. Серед них п'ятеро українців. Українці перебували в автобусі, який їхав із Праги до Львова. Попередня причина аварії – погані погодні умови. Через снігопади та хуртовини на Різдво у Карпатах очікують сходження лавин. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Також у випуску: В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат. На Житомирщині школяр врятував стареньку та онука з палаючої хати. В Австралії намагаються приборкати вогняну стихію.