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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 19:00: Постраждалі українці в ДТП у Словаччині. Штормове попередження у Карпатах

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – у Словаччині сталася масштабне ДТП. Десятеро осіб дістали ушкодження. Серед них п'ятеро українців. Українці перебували в автобусі, який їхав із Праги до Львова. Попередня причина аварії – погані погодні умови. Через снігопади та хуртовини на Різдво у Карпатах очікують сходження лавин. Про це повідомляє Гідрометцентр.

      Також у випуску:

      В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат.

      На Житомирщині школяр врятував стареньку та онука з палаючої хати.

      В Австралії намагаються приборкати вогняну стихію.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Карпати
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