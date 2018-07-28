Випуск новин за 19:00: Повернення українських моряків з Греції. Підтоплення в Запоріжжі

У випуску новин за 28 липня станом на 19:00 – 12 українських моряків повернулись додому з Греції. Судно арештували торік у травні, грецька поліція звинуватила екіпаж у незаконному перевезені зброї. На Запоріжжі напередодні випала місячна норма опадів, у двох районах затопило щомайменше 70 будинків.

Також у випуску: Затримання бойовиків. Хресна хода УПЦ КП. Обвал стіни студентського гуртожитку на Житомирщині.