Випуск новин за 19:00: Повернення українських моряків з Греції. Підтоплення в Запоріжжі
У випуску новин за 28 липня станом на 19:00 – 12 українських моряків повернулись додому з Греції. Судно арештували торік у травні, грецька поліція звинуватила екіпаж у незаконному перевезені зброї. На Запоріжжі напередодні випала місячна норма опадів, у двох районах затопило щомайменше 70 будинків.
Також у випуску:
Затримання бойовиків.
Хресна хода УПЦ КП.
Обвал стіни студентського гуртожитку на Житомирщині.
Джерело: 24 канал
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