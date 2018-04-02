Випуск новин за 19:00: Повінь на Сумщині. МОЗ розірвав контракт з Амосовою

У випуску новин за 2 квітня станом на 19:00 – через стрімку відлигу на Сумщині затопило місто Охтирку, поліцейські рятували людей на човнах. За 2 тижні Амосова вже не буде ректором Національного медичного університету імені Богомольця. Сьогодні, 2 квітня, на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікували наказ про її звільнення.

Також у випуску: Сенкевича поновили на посаді мера Миколаєва. Навчання дітей поблизу передової. Жахливі деталі трагедії у Кемерово.