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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Повінь на Сумщині. МОЗ розірвав контракт з Амосовою

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 квітня станом на 19:00 – через стрімку відлигу на Сумщині затопило місто Охтирку, поліцейські рятували людей на човнах. За 2 тижні Амосова вже не буде ректором Національного медичного університету імені Богомольця. Сьогодні, 2 квітня, на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікували наказ про її звільнення.

Також у випуску:

Сенкевича поновили на посаді мера Миколаєва.

Навчання дітей поблизу передової.

Жахливі деталі трагедії у Кемерово.

Теги: Новини Києва Випуск новин Суми Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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