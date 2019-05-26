Випуск новин за 19:00: Пожежа у автобусі в Польщі. Збитки від негоди на Закарпатті
У випуску новин за 26 травня станом на 19:00 – неподалік Кракова вщент згорів автобус, в якому їхали українці. Всіх пасажирів вчасно евакуювали. Польські правоохоронці почали розслідування інциденту. Збитки від негоди на Закарпатті оцінюють у 150 мільйонів гривень. Через це у тамтешній ОДА навіть зібрали екстренне засідання.
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Джерело: 24 канал
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