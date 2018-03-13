Випуск новин за 19:00: Пожежа у Києві. Темний інтернет в Україні

У випуску новин за 13 березня станом на 19:00 – у Києві горять склади "Поліграфкомбінату" на вулиці Туполєва. В Україні стали частіше продавати наркотики через інтернет.

Також у випуску: Чому звільнили держсекретаря США Тіллерсона. Внаслідок пожежі на полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще семеро отримали опіки. За декілька днів в Україні буде складніше поховати людину: причини.