Випуск новин за 19:00: Пожежа у Києві. Темний інтернет в Україні
Випуск новин 20:39, 13 березня 86 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 19:00 – у Києві горять склади "Поліграфкомбінату" на вулиці Туполєва. В Україні стали частіше продавати наркотики через інтернет.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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