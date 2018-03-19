Випуск новин за 19:00: Прес-конференція "Нової пошти". Призначення Ройтбурда директором музею
Випуск новин за 19 березня станом на 19:00 – керівництво "Нової пошти" скликало прес-конференцію та заявило про тиск силових структур. Співзасновник компанії зустрівся з Генпрокурором, аби розробити спільний план дій. Найдорожчий український художник Олександр Ройтбурд таки став директором Одеського художнього музею.
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Джерело: 24 Канал
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