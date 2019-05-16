Випуск новин за 19:00: Принципи партії Вакарчука. Коломойський в Україні

У випуску новин за 16 травня станом на 19:00 – Святослав Вакарчук оголосив про створення партії "Голос" і назвав її основні принципи – інтереси громадян України, рух у Європу, один закон для всіх, вільна економіка без олігархів і влада, яка підзвітна громадянам України. Олігарх Ігор Коломойський у ніч на 16 травня прилетів в Україну після майже дворічної відсутності.

Також у випуску: Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада на засіданні.

Джерело: 24 канал