Випуск новин за 19:00: Припинення голодування Гриба. Пожежа на заводі у Ворзелі
У випуску новин за 30 березня станом на 19:00 – український політв'язень Павло Гриб припинив голодування, про це пишуть російські ЗМІ. Батько Гриба не може підтвердити припинення голодування сина. Вночі палало підприємство ТОВ ТЕМП-2000 під Києвом, одного чоловіка шпиталізували. Власники заводу, який виготовляє військову амуніцію, переконані, що це був підпал.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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