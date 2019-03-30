Випуск новин за 19:00: Припинення голодування Гриба. Пожежа на заводі у Ворзелі

У випуску новин за 30 березня станом на 19:00 – український політв'язень Павло Гриб припинив голодування, про це пишуть російські ЗМІ. Батько Гриба не може підтвердити припинення голодування сина. Вночі палало підприємство ТОВ ТЕМП-2000 під Києвом, одного чоловіка шпиталізували. Власники заводу, який виготовляє військову амуніцію, переконані, що це був підпал.

Також у випуску: Які порушення відбулись у день тиші. Поліція отримала 79 скарг про незаконну агітацію. Затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії, про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Джерело: 24 канал