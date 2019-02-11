Випуск новин за 19:00: Про Окружний адмінсуд у Києві. Розгляд справи Супрун

У випуску новин за 11 лютого за 19:00 – половина вершителів правосуддя в Окружному суді Києва включно із головою адмінсуду Павлом Вовком – фігуранти розслідувань про маєтки, дорогі авто та квартири, придбання яких судді пояснити не можуть. Рішення у справі очільниці МОЗ Уляни Супрун, яку тимчасово відсторонили з посади, ще немає: суддя на невизначений час пішов до нарадчої кімнати.

Також у випуску: Генпрокуратура оголосила підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. ЦВК відмовила у реєстрації майже півсотні кандидатів у президенти.