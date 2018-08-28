Випуск новин за 19:00: Проблемні візи до Великобританії. Скасування візиту міністра МЗС Канади

У випуску новин за 28 серпня станом на 19:00 – посол України у Великій Британії повідомила, що британське МЗС визнало певні проблеми у питаннях видачі віз українцям. Але про спрощення візового режиму для українців не йдеться – розраховувати на таке можна буде хіба що за кілька років. Канадський міністр закордонних справ Христя Фріланд несподівано скасувала свій візит в Україну.

Також у випуску: Директор ДБР Труба відмовився затверджувати усіх двадцяти сімох кандидатів на керівні посади у відомстві. Росія готується до наймасштабніших військових навчань з часів Брежнєва – "Схід-2018".