Випуск новин за 19:00: Прорив на київській теплотрасі. У Польщі підняли питання репарацій

У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – у Києві сьогодні прорвало теплотрасу. Без опалення залишилися 6 житлових будинків, лікарня, школа та 5 відомчих об'єктів. 850 мільярдів доларів – саме таку суму Польща може вимагати від Німеччини за збитки, завдані під час Другої світової війни.

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