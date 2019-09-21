Випуск новин за 19:00: Прослушка в офісі глави ДБР Труби. Розкол в українській делегації ПАРЄ
У випуску новин за 21 вересня станом на 19:00 – очільник ДБР Роман Труба виявив у своєму кабінеті прослушку, яка була вмонтована у вентиляційну систему. На наступному засіданні ПАРЄ українська делегація буде не в повному складі. "Слуга народу" бойкотуватиме асамблею через систематичне порушення ПАРЄ власних принципів, як каже голова профільного комітету Богдан Яременко.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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