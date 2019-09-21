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      Випуск новин за 19:00: Прослушка в офісі глави ДБР Труби. Розкол в українській делегації ПАРЄ

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 вересня станом на 19:00 – очільник ДБР Роман Труба виявив у своєму кабінеті прослушку, яка була вмонтована у вентиляційну систему. На наступному засіданні ПАРЄ українська делегація буде не в повному складі. "Слуга народу" бойкотуватиме асамблею через систематичне порушення ПАРЄ власних принципів, як каже голова профільного комітету Богдан Яременко.

      Також у випуску:

      Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі.

      Під Одесою в результаті моторошної аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей, ще четверо осіб постраждали.

      Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським.

      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше
      сьогодні
      40978
      Теги: Випуск новин Державне бюро розслідувань Роман Труба ПАРЄ
      Джерело: 24 канал
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