Випуск новин за 19:00: Прослушка в офісі глави ДБР Труби. Розкол в українській делегації ПАРЄ

У випуску новин за 21 вересня станом на 19:00 – очільник ДБР Роман Труба виявив у своєму кабінеті прослушку, яка була вмонтована у вентиляційну систему. На наступному засіданні ПАРЄ українська делегація буде не в повному складі. "Слуга народу" бойкотуватиме асамблею через систематичне порушення ПАРЄ власних принципів, як каже голова профільного комітету Богдан Яременко.

Також у випуску: Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі. Під Одесою в результаті моторошної аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей, ще четверо осіб постраждали. Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським.

Джерело: 24 канал