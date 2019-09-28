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      Випуск новин за 19:00: Протести активістів у Харкові. Вибух на заводі у Сумах

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 вересня станом на 19:00 – в Харкові активісти виступили проти передачі Росії підозрюваних у теракті, який призвів до загибелі чотирьох людей три роки тому. В знак протесту сьогодні три сотні активісті зібрались у центрі міста. Десять осіб постраждало після вибуху на заводі у Сумах. Інцидент трапився сьогодні близько одинадцятої години на підприємстві, де виготовляють пробки.

      Також у випуску:

      В Атлантичному океані загубилося судно з українцями.

      Курт Волкер несподівано пішов з посади спецпредставника США по Україні.

      Після інциденту з журналістом "Радіо.Свобода" на агресивну поведінку Юлії Мендель поскаржилися ще двоє медійників.

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      Теги: Випуск новин Новини Харкова Суми
      Джерело: 24 канал
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