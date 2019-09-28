Випуск новин за 19:00: Протести активістів у Харкові. Вибух на заводі у Сумах

У випуску новин за 28 вересня станом на 19:00 – в Харкові активісти виступили проти передачі Росії підозрюваних у теракті, який призвів до загибелі чотирьох людей три роки тому. В знак протесту сьогодні три сотні активісті зібрались у центрі міста. Десять осіб постраждало після вибуху на заводі у Сумах. Інцидент трапився сьогодні близько одинадцятої години на підприємстві, де виготовляють пробки.

Також у випуску: В Атлантичному океані загубилося судно з українцями. Курт Волкер несподівано пішов з посади спецпредставника США по Україні. Після інциденту з журналістом "Радіо.Свобода" на агресивну поведінку Юлії Мендель поскаржилися ще двоє медійників.

Джерело: 24 канал