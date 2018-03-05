Випуск новин за 19:00: Протести у Польщі. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 5 березня станом на 19:00 – у Польщі українці добровільно прийшли до прокуратури, аби написати на себе заяви, що вони є українськими націоналістами. Так вони висловлюють свою незгоду із "антибандерівським" законом. Один військовий поранений на Донбасі. Це сталося в результаті обстрілів з боку окупованої території.

Також у випуску: Саме Росія намагається дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Про це заявив голова вітчизняного Міністерства закордонних справ Павло Клімкін. В Одесі розпочалась міжпарламентська рада Україна – НАТО. На Харківщині під снігом ледве не померла 12-річна дівчинка.