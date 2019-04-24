Випуск новин за 19:00: Процедура імпічменту президента. Власність Зеленського

У випуску новин за 24 квітня станом на 19:00 – народні депутати хочуть затвердити процедуру імпічменту. Навіть у "Блоці Петра Порошенка", який всі п'ять років був проти, тепер лобіюють це питання. Володимир Зеленський володіє будинком в елітному котеджному містечку під Києвом. Також періодично він живе в будинку навпроти Верховної Ради.

Також у випуску: "Нафтогаз" погодив зменшення ціни на газ для населення.

Джерело: 24 канал