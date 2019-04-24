Випуск новин за 19:00: Процедура імпічменту президента. Власність Зеленського
У випуску новин за 24 квітня станом на 19:00 – народні депутати хочуть затвердити процедуру імпічменту. Навіть у "Блоці Петра Порошенка", який всі п'ять років був проти, тепер лобіюють це питання. Володимир Зеленський володіє будинком в елітному котеджному містечку під Києвом. Також періодично він живе в будинку навпроти Верховної Ради.
Також у випуску:
"Нафтогаз" погодив зменшення ціни на газ для населення.
Джерело: 24 канал
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