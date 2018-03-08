Випуск новин за 19:00: "П'яний скандал" у Сумах. Побиття феміністок у Києві

У випуску новин за 8 березня станом на 19:00 – головний лікар однієї із сумських поліклінік прийшов на роботу п'яним. Запах алкоголю почули на нараді у заступника мера. Марш жінок у Києві закінчився побиттям. Щонайменше п'ятеро жінок постраждали.

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