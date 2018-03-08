Випуск новин за 19:00: "П'яний скандал" у Сумах. Побиття феміністок у Києві
Випуск новин 19:59, 8 березня 167 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 березня станом на 19:00 – головний лікар однієї із сумських поліклінік прийшов на роботу п'яним. Запах алкоголю почули на нараді у заступника мера. Марш жінок у Києві закінчився побиттям. Щонайменше п'ятеро жінок постраждали.
Також у випуску:
"Я тобі не дорогенька" – представниці медіа обурені словами президента.
Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія, яких нещодавно отруїли, зараз перебувають у комі.
У Данії судять винахідника Петера Мадсена. Його звинувачують у тортурах та вбивстві шведської журналістки Кім Валль на своїй субмарині "Наутілус".
Джерело: 24 Канал
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