Випуск новин за 19:00: Реакція Зеленського на аварію з його кортежем. Чорний піар кандидатів

У випуску новин за 15 липня станом на 19:00 – автомобіль із кортежу Зеленського в'їхав у колону автобусів з дітьми. Президент прокоментував, що у його кортежі два автомобілі, які стоять у заторах і їздять без "мигалок". Кандидати у раду не гребують нічим, аби очорнити конкурентів. Залякування, підміна понять, анонімна критика і не прикрита брехня – далеко не все, на що здатні вітчизняні політики.

Також у випуску: За новими рейтингами до нового парламенту проходять 5 партій: "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – "За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина". Кортежі скількох Президентів України потрапляли в аварії та ДТП.

Джерело: 24 канал