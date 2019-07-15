Випуск новин за 19:00: Реакція Зеленського на аварію з його кортежем. Чорний піар кандидатів
У випуску новин за 15 липня станом на 19:00 – автомобіль із кортежу Зеленського в'їхав у колону автобусів з дітьми. Президент прокоментував, що у його кортежі два автомобілі, які стоять у заторах і їздять без "мигалок". Кандидати у раду не гребують нічим, аби очорнити конкурентів. Залякування, підміна понять, анонімна критика і не прикрита брехня – далеко не все, на що здатні вітчизняні політики.
Також у випуску:
За новими рейтингами до нового парламенту проходять 5 партій: "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – "За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".
Кортежі скількох Президентів України потрапляли в аварії та ДТП.
Джерело: 24 канал
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