Випуск новин за 19:00: Реформа транспорту у Львові. Варіанти розвитку подій у Сирії

У випуску новин за 14 квітня станом на 19:00 – за 5 років Львів повністю відмовиться від маршруток. США найімовірніше продовжать ракетні удари по військових об'єктам у Сирії. Росія ж триматиметься осторонь. Втрутитися може лише, якщо під вогонь потраплять її військові.

Також у випуску: У перший клас без конкурсів, але за місцем реєстрації, таку інновацію запровадило Міністерство освіти. В Одесі сьогодні стометрівку пробігли три сотні жінок. Подію внесли до Національної книги рекордів. Впродовж дня бойовики 28 разів відкривали вогонь.