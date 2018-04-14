Випуск новин за 19:00: Реформа транспорту у Львові. Варіанти розвитку подій у Сирії
У випуску новин за 14 квітня станом на 19:00 – за 5 років Львів повністю відмовиться від маршруток. США найімовірніше продовжать ракетні удари по військових об'єктам у Сирії. Росія ж триматиметься осторонь. Втрутитися може лише, якщо під вогонь потраплять її військові.
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Джерело: 24 Канал
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