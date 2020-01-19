Випуск новин за 19:00: Рекордна кількість снігу в Канаді. Обстріли українських військових

У випуску новин за 18 січня станом на 19:00 – три метри снігу вкрили Захід Канади, де вирує потужний сніговий шторм. Рятувальники безперервно намагаються розкопати людські домівки, гаражі та розчистити автошляхи. На Сході України знов не спокійно. Цієї доби окупанти вісім разів порушили режим тиші.

Також у випуску: Густий чорний дим неабияк перелякав жителів столичної Троєщини, де спалахнула квартира у багатоповерхівці. Протягом усього дня тисячі людей із квітами йшли до аеропорту "Бориспіль" аби вшанувати пам'ять жертв авіатрощі літака МАУ в Ірані. Посольство України у Британії попросило правоохоронні органи країни забрати національний герб з антитерористичних посібників.