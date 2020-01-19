21:46
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Випуск новин за 19:00: Рекордна кількість снігу в Канаді. Обстріли українських військових

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 19:00 – три метри снігу вкрили Захід Канади, де вирує потужний сніговий шторм. Рятувальники безперервно намагаються розкопати людські домівки, гаражі та розчистити автошляхи. На Сході України знов не спокійно. Цієї доби окупанти вісім разів порушили режим тиші.

      Також у випуску:

      Густий чорний дим неабияк перелякав жителів столичної Троєщини, де спалахнула квартира у багатоповерхівці.

      Протягом усього дня тисячі людей із квітами йшли до аеропорту "Бориспіль" аби вшанувати пам'ять жертв авіатрощі літака МАУ в Ірані.

      Посольство України у Британії попросило правоохоронні органи країни забрати національний герб з антитерористичних посібників.

      У Києві посеред ночі зарізали ветерана АТО з Одеси: фото
      сьогодні
      7778
      Теги: Випуск новин Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Хто "копає" під Кабмін та страшні катування у Харківській колонії – відео тижня
      Северин Трач 710
      сьогодні , 19:00 Де шукати пункти обігріву
      Уляна Супрун 93
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 8204
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1474
      сьогодні , 17:30 Найкращі судді у 2019 році: хто вразив принциповістю
      Ірина Шиба 572
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук