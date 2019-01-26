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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 19:00: Ремонт доріг в Україні. Виборчі голоси української діаспори

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 січня станом на 19:00 – цьогоріч Україна витратить на ремонт та побудову автошляхів 50 мільярдів гривень. Ремонтні роботи проведуть від місцевих доріг до доріг міжнародного значення. Українські громадяни закордоном можуть дати півмільйона голосів на виборах президента. І це лише ті, хто включений до консульського списку.

      Також у випуску:

      В Альпах зіткнулися вертоліт та туристичний літак: загинули п'ятеро осіб, ще двох – із серйозними травмами.

      Потужний торнадо пронісся курортом Анталія в Туреччині, двоє людей загинули.

      16-річна блогерка з Івано-франківська веде книжкову сторінку в Instagram.

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Гроші Дороги
      Джерело: 24 канал
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