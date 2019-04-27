Випуск новин за 19:00: Революція шкільних їдалень. Викриття агентів Кремля у світі
У випуску новин за 27 квітня станом на 19:00 – у школах столиці запроваджують шведські столи. Відтепер замість звичних порцій макаронів, супу чи борщу у шкільних їдальнях є індивідуальне меню. По всьому світі активно викривають російських агентів. Нещодавно російську шпигунку Марію Бутіну засудили до 18 місяців ув'язнення у США.
Також у випуску:
Що обов'язково має бути у великодньому кошику та як традиції розпису писанок різняться у регіонах України.
Путін хоче видавати російські паспорти не лише жителям окупованого Донбасу, але й усім українцям.
Для вірян ПЦУ з Єрусалима доставлять благодатний вогонь.
Джерело: 24 канал
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