Випуск новин за 19:00: Революція шкільних їдалень. Викриття агентів Кремля у світі

У випуску новин за 27 квітня станом на 19:00 – у школах столиці запроваджують шведські столи. Відтепер замість звичних порцій макаронів, супу чи борщу у шкільних їдальнях є індивідуальне меню. По всьому світі активно викривають російських агентів. Нещодавно російську шпигунку Марію Бутіну засудили до 18 місяців ув'язнення у США.

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