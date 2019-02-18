Випуск новин за 19:00: Річниця розстрілів на Майдані. Вплив РФ на виборах в Україні

У випуску новин за 18 лютого станом на 19:00 – рівно 5 років тому мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. "Беркут" цинічно скористався оголошеним перемир'ям, спромігся впритул наблизитися до майданівських барикад й пішов у повномасштабний наступ. Колишніх керманичів, які після Майдану втекли до Росії, наполегливо радять українцям не переобирати чинного президента на другий термін.

Також у випуску: На що українські виборці здатні заради грошей.