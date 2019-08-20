Випуск новин за 19:00: Ризики "Слуги народу" у Раді. Новий скандал з ANNA MARIA

У випуску новин за 20 серпня станом на 19:00 – уперше одна партія отримала монобільшість у парламенті. Тож фактично наступні п'ять років "Слуга народу" контролюватиме весь парламент. Дует ANNA MARIA, який оскандалився під час Національного відбору Євробачення-2019, таки представить Україну на вокальному конкурсі та виступлять на "Новій хвилі" у Росії.

Також у випуску: Мінісітрестро освіти та науки поетапно запроваджує так звану нову українську школу.

Джерело: 24 канал