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      Випуск новин за 19:00: Ризики "Слуги народу" у Раді. Новий скандал з ANNA MARIA

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 серпня станом на 19:00 – уперше одна партія отримала монобільшість у парламенті. Тож фактично наступні п'ять років "Слуга народу" контролюватиме весь парламент. Дует ANNA MARIA, який оскандалився під час Національного відбору Євробачення-2019, таки представить Україну на вокальному конкурсі та виступлять на "Новій хвилі" у Росії.

      Також у випуску:

      Мінісітрестро освіти та науки поетапно запроваджує так звану нову українську школу.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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