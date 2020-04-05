Випуск новин за 19:00: Робота транспорту попри заборону у Запоріжжі. Трупи на вулицях в Еквадорі
У випуску новин за 5 квітня станом на 19:00 – в межах карантину по всій країні обмежили рух громадського транспорту. Але у Запоріжжі автобуси, маршрутки і трамваї курсуватимуть навіть попри постанову Кабміну. Медики Еквадору не встигають надавати допомогу хворим. Морги переповнені та не приймають на обслуговування. На вулицях щодня збирають до 100 трупів.
Також у випуску:
В одному з полтавських супермаркетів покупець кинув гроші в обличчя продавчині. Проти чоловіка відкрили справу за фактом хуліганства.
Від 6 квітня в Україні посилять правила карантину. Потрібно обов'язково одягати маску в громадських місцях, носити з собою документи та переміщуватись не більше 2 осіб.
У лікарні міста Сарни помер 77-річний чоловік. Це вже 5 жертва коронавірусу на Рівненщині.
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