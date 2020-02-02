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      Випуск новин за 19:00: Росія не пустила літак з Китаю. Фігурки українських письменників із глини

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 лютого станом на 19:00 – німецький рятувальний літак, що вивозив із інфікованого коронавірусом Уханя своїх громадян, не зміг сісти у Москві для дозаправки. Майстер із Івано-Франківська створив із полімерної глини мініатюри українських письменників, та зобразив їх у незвичних амплуа.

      Також у випуску:

      На Львівщині прикордонник насмерть збив пішохода.

      На Закарпатті, в місті Іршава, згорів храм святого Василя Великого.

      На півдні Лондона невідомий напав на людей із ножем. Поліція застрелила чоловіка.

      2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в аварії біля Кривого Рогу.

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      Теги: Випуск новин Новини Росії Новини Івано-Франківська
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