Випуск новин за 19:00: Росія не пустила літак з Китаю. Фігурки українських письменників із глини
У випуску новин за 2 лютого станом на 19:00 – німецький рятувальний літак, що вивозив із інфікованого коронавірусом Уханя своїх громадян, не зміг сісти у Москві для дозаправки. Майстер із Івано-Франківська створив із полімерної глини мініатюри українських письменників, та зобразив їх у незвичних амплуа.
Також у випуску:
На Львівщині прикордонник насмерть збив пішохода.
На Закарпатті, в місті Іршава, згорів храм святого Василя Великого.
На півдні Лондона невідомий напав на людей із ножем. Поліція застрелила чоловіка.
2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в аварії біля Кривого Рогу.
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