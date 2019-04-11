21:02
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 19:00: Російські ЗМІ про Зеленського. Перевірка на поліграфі

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – Останнім часом у російських ЗМІ почали активно протиставляти Порошенка Зеленському. Коміку створюють образ гарного сім'янина, менеджера та актора. Кабінет міністрів вирішив перевірити керівництво концерну "Укроборонпрому " на поліграфі.

      Також у випуску: 

      За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

      blog_ava
      Коли українські кораблі знову пройдуть через Керченську протоку: заява Полторака
      сьогодні
      6412
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Випуск новин ЗМІ Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      сьогодні , 20:10 Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      Світлана Попова 698
      Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      сьогодні , 19:31 Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      Дмитро Гнап 281
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      сьогодні , 19:20 Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      Яніна Ткачук 1466
      Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      сьогодні , 19:01 Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      Антон Голобородько 872
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук