Випуск новин за 19:00: Розмова Меркель та Путіна на G20. Обвал даху у школі на Київщині

У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – Меркель та Путін обговорили на саміті G20 конфлікт на Азові, німецька канцлерка наполягала на необхідності гарантування свободи судноплавства у Азовському морі. У місті Вишневе на Київщині у спортзалі школи обвалився дах. У приміщенні перебували діти, але завдяки швидкій реакції тренерки обійшлося без жертв.

Також у випуску: Куратор адвокатів полонених українських моряків вилетів у Москву. Bellingcat стверджує, що росіяни українські катери обстрілювали поза межами своїх територіальних вод. Міністр закордонних справ Польщі вручив родині Олега Сенцова нагороду За людську гідність. Швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався на другий день роботи.