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      Випуск новин за 19:00: Розмова Меркель та Путіна на G20. Обвал даху у школі на Київщині

      Випуск новин 72 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – Меркель та Путін обговорили на саміті G20 конфлікт на Азові, німецька канцлерка наполягала на необхідності гарантування свободи судноплавства у Азовському морі. У місті Вишневе на Київщині у спортзалі школи обвалився дах. У приміщенні перебували діти, але завдяки швидкій реакції тренерки обійшлося без жертв.

      Також у випуску:

      Куратор адвокатів полонених українських моряків вилетів у Москву.

      Bellingcat стверджує, що росіяни українські катери обстрілювали поза межами своїх територіальних вод.

      Міністр закордонних справ Польщі вручив родині Олега Сенцова нагороду За людську гідність.

      Швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався на другий день роботи.

      Теги: Володимир Путін Випуск новин Новини Києва Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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