Випуск новин за 19:00: Розмова Меркель та Путіна на G20. Обвал даху у школі на Київщині
У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – Меркель та Путін обговорили на саміті G20 конфлікт на Азові, німецька канцлерка наполягала на необхідності гарантування свободи судноплавства у Азовському морі. У місті Вишневе на Київщині у спортзалі школи обвалився дах. У приміщенні перебували діти, але завдяки швидкій реакції тренерки обійшлося без жертв.
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Джерело: 24 канал
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