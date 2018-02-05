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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Випуск новин за 19:00: Саакашвілі програв апеляцію. Українські ракети

Випуск новин 19:48, сьогодні 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 лютого станом на 19:00 – адвокати Саакашвілі вже заявили, що підуть до Верховного суду. Уже за кілька років у військово-морських сил можуть з'явитися сучасні крилаті протикорабельні ракетні комплекси, повністю виготовлені в Україні.

Також у випуску:

Відомий волонтер Леонід Краснопольський, який пережив полон терористів, загинув у аварії в мирному Дніпрі.

Саакашвілі можуть екстрадувати з України.

Затриманих архітекторів віддали на поруки народним депутатам.

Теги: Випуск новин Міхеїл Саакашвілі АТО
Джерело: 24 Канал
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