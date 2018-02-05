Випуск новин за 19:00: Саакашвілі програв апеляцію. Українські ракети

У випуску новин за 5 лютого станом на 19:00 – адвокати Саакашвілі вже заявили, що підуть до Верховного суду. Уже за кілька років у військово-морських сил можуть з'явитися сучасні крилаті протикорабельні ракетні комплекси, повністю виготовлені в Україні.

Також у випуску: Відомий волонтер Леонід Краснопольський, який пережив полон терористів, загинув у аварії в мирному Дніпрі. Саакашвілі можуть екстрадувати з України. Затриманих архітекторів віддали на поруки народним депутатам.