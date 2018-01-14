Випуск новин за 19:00: Сальмонела у дитячому харчуванні. Водний марафон в Одесі
Випуск новин 19:43, 14 січня 124 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 січня станом на 19:00 – відома французька компанія дитячого харчування "Лакталіз" відкликає свою продукцію із 83 країн. Оушенмен в Одесі: вперше наймасштабніший заплив на відкритій воді відбудеться в Україні.
Також у випуску:
Скасувати кордони Росії з Україною пропонують в російській Держдумі.
У Львові водій трамваю вже чотири роки знімає кліпи про свою роботу.
Тернопільщина маланкує.
Джерело: 24 Канал
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