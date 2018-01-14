Випуск новин за 19:00: Сальмонела у дитячому харчуванні. Водний марафон в Одесі

У випуску новин за 14 січня станом на 19:00 – відома французька компанія дитячого харчування "Лакталіз" відкликає свою продукцію із 83 країн. Оушенмен в Одесі: вперше наймасштабніший заплив на відкритій воді відбудеться в Україні.

Також у випуску: Скасувати кордони Росії з Україною пропонують в російській Держдумі. У Львові водій трамваю вже чотири роки знімає кліпи про свою роботу. Тернопільщина маланкує.