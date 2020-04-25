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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 19:00: Самогубство під час обсервації. Спалах COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 квітня станом на 19:00 – в Тернополі 39-річний чоловік який повернувся з Польщі вчинив самогубство під час обсервації в одній із міських лікарень. У одному з гуртожитків Запоріжжя стався спалах коронавірусу. Про це повідомили у мерії міста. Відомо, що будинок розташований в Олександрівському районі. Вірус виявили одразу в 11 людей.

      Також у випуску:

      Журналістам стало відомо, що Пекін направив до Пхеньяна групу медиків для надання допомоги Кім Чен Ину, йому нібито зробили операцію на серці. Після втручання його стан важкий.

      Правоохоронці затримали міського голову Покрова, що на Дніпропетровщині. Олександра Шаповала та ще кількох посадовців підозрюють у розкраданні бюджетних грошей.

      Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби. Бойовики порушили режим припинення вогню 10 разів.

      Теги: Новини Запоріжжя Тернопіль Самогубство Коронавірус COVID-19 Випуск новин
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