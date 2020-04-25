Випуск новин за 19:00: Самогубство під час обсервації. Спалах COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя

У випуску новин за 25 квітня станом на 19:00 – в Тернополі 39-річний чоловік який повернувся з Польщі вчинив самогубство під час обсервації в одній із міських лікарень. У одному з гуртожитків Запоріжжя стався спалах коронавірусу. Про це повідомили у мерії міста. Відомо, що будинок розташований в Олександрівському районі. Вірус виявили одразу в 11 людей.

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