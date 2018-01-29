Випуск новин за 19:00: Самогубство в Харкові. Хода в Києві

У випуску новин за 29 січня станом на 19:00 – у Харкові застрелився 20-річний курсант університету Повітряних сил. І з нагоди сторіччя битви під Крутами "Національний корпус" організував ходу центром Києва.

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Сумський чиновник Іван Легкий випадково опинився на лінії вогню в той момент, коли тварина вибігла та в неї почали стріляти.

На Лук'янівському цвинтарі зібралися люди, аби згадати про Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича.

Одразу у двох районах Києва сьогодні стріляли. Є загиблі і поранені.