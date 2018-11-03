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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 19:00: Шанси Зеленського на виборах. Електронний квиток для наземного транспорту

      Випуск новин 123 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 19:00 – український комік Володимир Зеленський є імовірним кандидатом на виборах у Президенти. І хоч офіційно він ще не підтвердив свої наміри, але й без цього вже має неабиякі рейтинги. Проте чи є в коміка реальні шанси – з'ясовували журналісти. Електронний квиток у наземному громадському транспорті нарешті в Києві, їх поки лише тестують розробники.

      Також у випуску:

      У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

      Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей.

      У Харкові священик на позашляховику потрощив могили. 

      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин Транспорт Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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