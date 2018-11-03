Випуск новин за 19:00: Шанси Зеленського на виборах. Електронний квиток для наземного транспорту

У випуску новин за 3 листопада станом на 19:00 – український комік Володимир Зеленський є імовірним кандидатом на виборах у Президенти. І хоч офіційно він ще не підтвердив свої наміри, але й без цього вже має неабиякі рейтинги. Проте чи є в коміка реальні шанси – з'ясовували журналісти. Електронний квиток у наземному громадському транспорті нарешті в Києві, їх поки лише тестують розробники.

Також у випуску: У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей. У Харкові священик на позашляховику потрощив могили.