Випуск новин за 19:00: Шанси Зеленського на виборах. Електронний квиток для наземного транспорту
У випуску новин за 3 листопада станом на 19:00 – український комік Володимир Зеленський є імовірним кандидатом на виборах у Президенти. І хоч офіційно він ще не підтвердив свої наміри, але й без цього вже має неабиякі рейтинги. Проте чи є в коміка реальні шанси – з'ясовували журналісти. Електронний квиток у наземному громадському транспорті нарешті в Києві, їх поки лише тестують розробники.
Також у випуску:
У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.
Пожежа в Дніпрі забрала життя трьох людей.
У Харкові священик на позашляховику потрощив могили.
Джерело: 24 канал
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