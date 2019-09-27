Випуск новин за 19:00: Що буде з Шулявським мостом. У якому стані постраждалі ДТП у Броварах
У випуску новин за 27 вересня станом на 19:00 – скандальний Шулявський міст і досі "втомлений". Влада Києва обіцяла до вересня встановити конструкцію мосту, але кияни бідкаються, що будівництво стоїть на місці. У Броварах сталася жахлива ДТП – п'яний поліцейський протаранив зупинку, на якій стояли люди. Одна жінка померла на місці.
Також у випуску:
Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку на ім'я президента України.
Джерело: 24 канал
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