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      Випуск новин за 19:00: Що буде з Шулявським мостом. У якому стані постраждалі ДТП у Броварах

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 вересня станом на 19:00 – скандальний Шулявський міст і досі "втомлений". Влада Києва обіцяла до вересня встановити конструкцію мосту, але кияни бідкаються, що будівництво стоїть на місці. У Броварах сталася жахлива ДТП – п'яний поліцейський протаранив зупинку, на якій стояли люди. Одна жінка померла на місці.

      Також у випуску:

      Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку на ім'я президента України.

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      Теги: Випуск новин Шулявський міст Аварії та ДТП ДТП у Броварах
      Джерело: 24 канал
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